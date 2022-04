Studenti a senioři si ode dneška za dopravu připlatí, slevy jsou nižší

Studenti a senioři si ode dneška za jízdenky ve veřejné dopravě připlatí. Začíná platit nové nastavení státních slev ve výši 50 procent z ceny jízdného místo dosavadních 75 procent. Nové slevy by podle odhadů státu měly přinést ročně úsporu přes 1,8 miliardy korun. Dosud stát za slevy vyplatil dopravcům kompenzace za více než 14 miliard korun.

"Pro využívání veřejné dopravy je padesátiprocentní sleva stále atraktivní, sociálně citlivá, odpovědnější ke státnímu rozpočtu a neodvádí cestující z vlaků a autobusů do individuální dopravy," řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Slevy budou moci dál využívat děti a studenti do 26 let a senioři starší 65 let. Slevy ve výši 75 procent zavedla od září 2018 tehdejší vláda Andreje Babiše (ANO). Nynější vláda o snížení slev rozhodla v lednu.

Další změnou je sjednocení podmínek pro cestování malých dětí ve vlaku i v autobuse. Nyní do šesti let věku jedou všechny zdarma.