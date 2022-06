Studenti odborných škol měli u maturitních testů tradičně horší výsledky než gymnazisté

Horší výsledky u maturitních testů měli tradičně studenti učilišť a nástaveb, naopak úspěšnější byli gymnazisti. Vyplývá to z analýzy společnosti CERMAT, která didaktické testy organizuje. U maturity letos neuspělo přes 13 a půl procenta žáků - to je podobně jako v předcovidovém roce 2019. Podle předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renaty Schejbalové by se proto maturita v budoucnu měla rozdělit na profesní a vysokoškolskou. Podle ministra školství Petra Gazdíka z hnutí STAN je také potřeba změnit podobu některých úloh v testech, aby byly víc spjaté s realitou. O možných změnách v maturitách chce Gazdík jednat se zaměstnanci Cermatu.