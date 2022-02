Studenti představili iniciativu Tři kroky z pasti, má přispět k modernizaci školství

Přispět k modernizaci školství v ČR má za cíl studentská iniciativa Tři kroky z pasti, kterou ve Smíchovské střední průmyslové škole představili její zástupci. Za hlavní problémy současného vzdělávání označili nedostatek informačních technologií ve výuce, nízkou podporu mimoškolních aktivit a malou spolupráci studentů napříč školami. Pomoct ke zlepšení by podle nich mohl vznik Asociace středoškolských sněmů regionů. Ministr školství Petr Gazdík (STAN) řekl, že cíle studentů se shodují s jeho cílem změnit české školství. Podle zástupců iniciativy je české školství v současnosti velmi zakonzervované. Pro modernizaci by se měla víc podporovat projektová výuka a nemělo by se zakazovat využívání moderních technologií, uvedl předseda Krajského parlamentu dětí a mládeže z Karlovarského kraje Karel Špecián. S pomocí IT by podle něj studenti naopak měli mít možnost přicházet na nové způsoby řešení. Důležitá je podle zástupců iniciativy také větší podpora mimoškolních aktivit a podnikavosti žáků. V současnosti podle nich není ojedinělé, že se studenti ve školách setkávají s kritikou, když chtějí například začít podnikat nebo rozvíjet vlastní projekty.