Studenti uklidili svíčky z pietního místa u Karolina, vznikne z nich památka

Studenti uklidili svíčky, květiny i vzkazy a fotografie na pietním místě před pražským Karolinem. Lidé tam za uplynulé dva týdny za oběti tragické střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy položili tisíce svíček a dalších připomínek. Se sběrem začali dnes dopoledne, podle mluvčího Univerzity Karlovy Václava Hájka skončili kolem 15:00. Podle zpravodaje ČTK sbíralo svíčky asi 15 dobrovolníků. Svíčky a další předměty z pietního místa ukládali do beden, které jsou zatím podle Hájka uschované v prostorách univerzity. Následně by z nich měla vzniknout trvalá připomínka tragické události, při níž 21. prosince střelec zabil 14 lidí.

Svíčky, které truchlící na místo přinesli, pokrývaly celý prostor před vstupem do budovy rektorátu, který se kvůli zachování pietního místa nevyužíval. Ze svíček by měla vzniknout trvalá pietní připomínka tragické události. O tom, jak bude objekt vypadat, se zatím jedná. Podle Heleny Láznička z oddělení komunikace rektorátu UK se nedá nyní říct, jak dlouho bude tvorba trvat. Podílet by se na ní měli studenti Vysoké školy uměleckoprůmyslové (UMPRUM), která stejně jako filozofická fakulta sídlí na náměstí Jana Palacha v Praze.