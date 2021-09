Studentka z Karvinska dorazila po 104 dnech pěšky z Havířova do Istanbulu

Jednadvacetiletá studentka Nicolette Havlová z Havířova na Karvinsku dorazila po 104 dnech pěšky z Havířova do Istanbulu. Na své pouti navštívila i české krajany žijící v rumunském Banátu. Cílem její cesty bylo upozornit na problémy, do kterých se tamní obyvatelé dostali vinou koronaviru a omezení cestovního ruchu. Na pomoc jim vybrala ve veřejné sbírce bezmála 170.000 korun. ČTK to dnes řekla Adriana Černá ze společnosti Člověk v tísni. Prostřednictvím této organizace budou peníze do Banátu směřovat.

Jak uvedla studentka marketingu na univerzitě v anglickém Liverpoolu, ušla okolo 2500 kilometrů a nastoupala 30.000 metrů. Několikrát jí cestu zkřížily čerstvé medvědí stopy, naháněli jí agresivní pastevečtí psi, zdravotní obtíže ji dokonce poslaly do nemocnice, ale největší strach zažila při bloudění v rumunských horách, kdy dlouhé hodiny nemohla najít správnou cestu.