Studentka z Liberce navrhla aplikaci, jež má Vietnamcům ulehčit kontakt s lékaři

Aplikaci, která má Vietnamcům pomoci odstranit jazykovou bariéru při kontaktu s lékaři, navrhla studentka fakulty umění a architektury liberecké univerzity Ha Vu Thu. Uspěla s ní v soutěži start-upů, kterou tato škola uspořádala poosmé.

Aplikace nazvaná Vietmed vychází z faktu, že v České republice žije přibližně 60.000 lidí vietnamské národnosti. "Přestože si většina Vietnamců v České republice platí zdravotní pojištění, spousta jich ho nevyužívá, a to buď kvůli jazykové bariéře, nebo pro časovou náročnost. Jsou to důvody, proč nejdou k doktorovi,“ uvedla studentka Ha Vu Thu. Právě to chce změnit. Aplikace bude spolupracovat s vietnamskými lékaři, kteří on-line poradí nebo pacienta objednají ke specialistovi. Nabízet bude i tlumočníky pro usnadnění kontaktu s českými lékaři.

Aplikace zatím není funkční. "Zhruba do roka bych chtěla, aby vznikla první verze. Rodiny z vietnamské komunity mají o aplikaci zájem, byla by pro ně velkou pomocí,“ dodala Ha Vu Thu.