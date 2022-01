Studie: Byty v česku ke konci roku dále zdražily, meziročně až o 61 procent

Ceny bytů v největších městech Česka ve čtvrtém čtvrtletí nejvíce opět vzrostly v Ústí nad Labem, meziročně téměř o 61 procent. Nejmenší nárůst byl v Praze, kde ceny stouply o 16 procent. V hlavním městě byly s průměrnou cenou 120.877 korun za metr čtvereční nejdražší, naopak nejlevnější v Ústí nad Labem s cenou 37.373 korun. Vyplývá to z analýzy společnosti FérMakléři.cz. Porovnávala ceny bytů v osmi největších městech z devíti. Podle jednatele společnosti FérMakléři.cz Lumíra Kunze ceny nahoru tlačí velmi nízká nabídka. Do celkové ceny za bydlení se dále promítají drahé hypotéky a energie. "Když se vrátíme k pořizovacím cenám bytů, je nicméně zřejmé, že důvod zlevňovat do budoucna žádný reálný není," uvedl.