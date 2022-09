Studie: ČR může do 2030 díky digitální ekonomice zvýšit HDP o 360 miliard korun

Česko by mohlo do roku 2030 zvýšit díky digitální ekonomice své roční HDP o 15 miliard eur, tedy zhruba 360 miliard korun. Tahounem růstu bude nadále elektronický obchod a rozvíjející se sektor informačních technologií. V celé střední Evropě by mohlo HDP díky digitálním technologiím vzrůst o 200 miliard eur. Vyplývá to ze studie poradenské firmy McKinsey.

Digitální ekonomika střední Evropy mezi lety 2019 a 2021 podle ní rostla tempem 13 procent ročně a doháněla tím velkou pětku, kterou tvoří Francie, Německo, Itálie, Španělsko a Velká Británie, rostoucí o sedm procent. Česká digitální ekonomika v tomto období rostla tempem deset procent ročně. Český e-commerce dosáhl růstu 17 procent ročně, a udržel si tak prvenství v tržbách na obyvatele mezi zeměmi střední a východní Evropy, vyplývá ze studie.