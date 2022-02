Studie CRIF: V lednu přibylo osobních bankrotů, návrhů na ně ubylo

V lednu bylo v ČR vyhlášeno 1170 osobních bankrotů, což bylo o 144 více než v prosinci. Zároveň bylo podáno 1041 návrhů na osobní bankrot, o 127 méně než v předchozím měsíci. Byl to zároveň druhý nejnižší počet od června 2019, kdy vstoupila v účinnost současná úprava insolvenčního zákona. Vyplývá to ze statistik společnosti CRIF - Czech Credit Bureau. Počet návrhů na osobní bankrot se v lednu snížil potřetí v řadě a byl téměř o třetinu nižší než v říjnu loňského roku. "Počet insolvenčních návrhů i počet osobních bankrotů je v posledním roce poměrně nízký. Jedním z důvodů může být fakt, že řada lidí vyčkává, zda se budou podmínky oddlužení v budoucnu změkčovat. Někteří také využili akce Milostivé léto, během které mohli u vybraných věřitelů zaplatit pouze jistinu dluhu a drobný poplatek, zatímco úroky a náklady na exekuci jim byly odpuštěny. U některých z nich to mohlo pomoci předejít nutnosti oddlužení," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková. Nejvíce osobních bankrotů bylo v lednu vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (218), v Ústeckém kraji (147) a ve Středočeském kraji (127). Nejméně na Vysočině (34), v Pardubickém kraji (36) a v Libereckém kraji (37).