Studie: I přes oživení trhu bude většina developerů zvedat ceny bytů v ČR

I přes mírné oživení trhu s bydlením většina developerů plánuje letos zvyšovat ceny bytů, a to v průměru o 4,6 procenta. Důvodem je podle nich většinou nedostatečná výstavba, a tedy nabídka. Trvá dlouho zejména kvůli zdlouhavým povolovacím procesům při výstavbě a nestíhá dorovnávat poptávku. Zájem by v první pololetí mohl vzrůst meziročně o téměř čtyři procenta a v druhém se rozdíl navýší na 6,4 procenta. Počet dostavěných bytů v Česku by se měl v první polovině letošního roku zvýšit o 2,4 procenta.

Vyplývá to ze studie developerských společností, kterou zpracovala analytická společnost CEEC Research a představila ji na dnešním Setkání lídrů developmentu. Vznikala od ledna do března na základě rozhovorů se 151 vedoucími osobnostmi z developmentu. Až 61 procent dotázaných vedoucích ve společnostech má v úmyslu ceny bytů zvýšit. Z oslovených developerů chce letos ceny udržet na stejné úrovni z předchozích let 37 procent a dvě procenta plánují jejich snižovaní.