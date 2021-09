Studie: Nezaměstnanost lidí starších 50 roste, je jich téměř 100 tisíc

Nezaměstnanost lidí starších 50 let se zvyšuje. Ke konci srpna letošního roku registroval úřad práce 97.747 evidovaných ve věku nad 50 let. Podle analýzy projektu Neviditelní, která se uskutečnila na konci loňského roku, se nezaměstnanost ve věkové skupině nad 50 let tehdy týkala 77.400 lidí. Nezaměstnanost v Česku v srpnu přitom klesla na 3,6 procenta z červencových 3,7 procenta. Uchazečů o práci v srpnu proti červenci ubylo o 4289 na 267.889. Starší zaměstnanci, zejména ti se specifickou kvalifikací, kteří žijí v menších městech, mívají v případě krachu firmy problém uplatnit se jinde. "Na čísla nezaměstnanosti v celé ČR nemá krach továrny či přesun výroby vliv, ale v regionu, kde jde o významného zaměstnavatele, způsobí mikroregionální ekonomické problémy. Proto je velmi důležité brzké zachycení informací o končícím provozu, jednání se zaměstnanci, nabídka práce, rekvalifikace či stěhování za prací včas," uvedl Aleš Rod z Centra ekonomických analýz CETA. Nezaměstnanost ve vyšším věku s sebou přináší vedle ušlého zisku i ztrátu dovedností. Spolu s náklady na hledání nové práce vyjde člověka jeho nezaměstnanost v průměru na 210.900 korun ročně. Ani náklady ze strany státu nejsou nízké. Na jednoho nedobrovolně nezaměstnaného v dané skupině dosahují skoro půl milionu korun ročně.