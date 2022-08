Studie: Pětina lidí vykonává profese, u nichž hrozí zánik velkého počtu pozic

Z celkového počtu asi pěti milionů ekonomicky aktivních osob v ČR jich do roku 2030 bude jeden milion vykonávat profese, u kterých hrozí zánik významného množství pracovních pozic. Zhruba 330.000 zaměstnanců přijde z tohoto důvodu o práci a bude se muset přeškolit na jiné povolání. Vyplývá to ze studie Budoucnost českého pracovního trhu, kterou představila poradenská společnost Boston Consulting Group a nezisková organizace Aspen Institute Central Europe.

Mezi nejohroženější pozice budou podle studie patřit pomocní pracovníci ve výrobě, dopravě či skladování, prodavači anebo úředníci v logistice, ale třeba také specialisté ve financích. Na druhé straně však vznikne asi 520.000 nových pracovních míst. Příkladem jsou řemeslníci, kvalifikovaní pracovníci ve stavebnictví, kuchaři, číšníci nebo třeba analytici a softwaroví vývojáři.

Do roku 2030 podle ní naroste podíl pozic, které vyžadují digitální dovednosti, ze současných 54 procent na 90 procent. Výrazně tak vzroste potřeba digitálních dovedností pracovníků. Pracovní síla zestárne. Do roku 2040 vzroste počet lidí ve věku 50 až 65 let o 36 procent. Pokud by zaměstnanost podle věkových skupin zůstala konstantní, vlivem stárnutí populace a úbytku pracovní síly ve vyšších věkových skupinách klesne do roku 2050 v ČR HDP o 16 procent na obyvatele, uvádí studie.