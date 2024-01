Studie: Poplatky veřejnoprávním médiím jsou v Česku čtvrté nejnižší v Evropě

Poplatky, které české domácnosti platí veřejnoprávním médiím, jsou čtvrté nejnižší v Evropské unii. V případě televizního poplatku se jejich výše nezměnila od roku 2008, ale ceny od té doby narostly o 63 procent. Rozhlasový poplatek se nezměnil od roku 2005 při růstu cen o 81 procent. Podobnou situaci v posledních letech řešily i další státy. Naposledy se o zvýšení poplatku rozhodlo na konci roku ve Velké Británii. Vyplývá to ze studie společnosti Datarun s názvem "Veřejnoprávní média v Evropě - inspirace změnou", která srovnává situaci v devíti evropských zemích. V ČR je v současnosti debata o novelách mediálních zákonů, které by změnily definici plátců televizního a rozhlasového poplatku a upravily výši plateb. Ministerstvo kultury navrhuje zvýšení televizního poplatku ze 135 na 160 korun a rozhlasového o desetikorunu na 55 Kč. Proti podobě novel protestují komerční subjekty, které chtějí o obsahu diskutovat, a to včetně stanovení přesnější definice veřejné služby.