Studie: Třem z deseti dospělých uprchlíků z Ukrajiny není ani 30 let

Celkem 28 procentům dospělých válečných uprchlíků, kteří dorazili z Ukrajiny do Česka, nebylo ještě 30 let. Třetinu uprchlických domácností tvoří matky s jedním či dvěma dětmi. Víc než třetina příchozích má vysokoškolské vzdělání. Víc než dvě pětiny lidí našly v ČR bydlení u místních solidárních rodin. Vyplývá to ze studie, kterou provedlo ministerstvo práce (MPSV).

Ministerstvo v červnu zaslalo dotazníky všem žadatelům o humanitární dávku, kteří poskytli e-mailovou adresu. Zpět dostalo téměř 16.000 vyplněných odpovědí, které mohlo využít. Získalo tak informace o 50.236 běžencích. Z nich bylo 29.012 dospělých a 21.224 dětí. Dotazování se uskutečnilo on-line. Autoři podotkli, že se tak nejspíš více zapojili vzdělanější lidé.

"Česká republika je tak ze států EU třetím nejčastějším cílem Ukrajinců prchajících ze země a zároveň je zemí s největším počtem ukrajinských uprchlíků na 100.000 obyvatel," uvedli autoři studie. Polsko podle nich k 9. červenci evidovalo asi 1,19 milionu osob s dočasnou ochranou, Německo 670.000, Itálie 132.600, Španělsko 123.800 a Slovensko 79.600. Na 100.000 obyvatel Česka připadalo podle propočtů ministerstva práce 3646 příchozích.