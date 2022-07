Studie: V Česku v pololetí přibylo nejvíce podnikatelů od roku 2017

V prvním pololetí přibylo v Česku 14.010 podnikatelů, což je nejvíce za stejné období od roku 2017. Největší přírůstek byl v Praze a v informačních a komunikačních činnostech. Podnikatelskou činnost zahájilo téměř 39 tisíc živnostníků a ukončilo ji necelých 25 tisíc. Vyplývá to z analýzy dat společnosti CRIF - Czech Credit Bureau. „První pololetí tohoto roku bylo nejsilnějším za šest let, co se týče přírůstku podnikatelů. Přibylo jich o čtvrtinu více než loni. Toto číslo koneckonců nemusí být až tolik překvapivé, vezmeme-li v potaz stávající situaci, kdy je v ekonomice nadmíra volných peněz. To je ve finále příležitost také pro vznik nového podnikání,“ uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková. Pokud ale bude ekonomika zpomalovat, mohlo by podle ní zpomalovat také tempo, s jakým se počet živnostníků zvyšuje.