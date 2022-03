Studie: V českých školách chybí systém psychologické pomoci uprchlíkům

V českých školách v současnosti neexistuje systém psychologické pomoci dětem uprchlíků. Upozornila na to studie, na které se podílely agentura PAQ Research, České priority a řada expertů z různých organizací a institucí. Přístup ke školním psychologům i vytíženost školských poraden je podle nich regionálně nevyrovnaný. Duševní pohodu považují autoři studie za základní předpoklad pro vzdělávání dětí. Poukázali na to, že běženci se musí vyrovnat se ztrátou svého předešlého způsobu života. Podle studie bude proto nezbytné na to připravit učitele. Na dodatečné zajištění adaptačních koordinátorů, učitelů češtiny pro cizince a asistentů pedagoga na rok vyčíslili experti náklady až 2,1 miliardy korun.

Autoři ve studii počítají se dvěma scénáři. Podle nízkého by do Česka dorazilo 300.000 běženců, podle vysokého 500.000. Podle posledních informací uteklo z Ukrajiny do ČR od začátku ruské invaze přes 270.000 lidí. Víc než polovinu tvoří děti, čtyři pětiny dospělých jsou ženy. Studie předpokládá, že dvě třetiny příchozích se usadí v ČR dlouhodobě.