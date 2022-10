Studie: V ČR do konce září zahájilo i ukončilo živnost nejvíce lidí za šest let

Od začátku roku do konce září zahájilo v ČR svou živnost téměř 59 tisíc lidí, nejvíce za šest let. Zároveň svou živnost ukončilo 39.136 podnikatelů, což je také nejvíce za toto období. Čistý přírůstek podnikatelů tak činí 19.855, což je po loňském roce nejvíce od roku 2017. Vyplývá to z analýzy dat společnosti CRIF - Czech Credit Bureau. "Při pohledu na vývoj počtu živnostníků můžeme pozorovat velkou fluktuaci. Sektor živnostníků vykazuje velký počet nových podnikatelů a zároveň i značný počet těch zaniklých. Počet podnikatelů, kteří letos vstoupili na trh, je nejvyšší od roku 2017 a téměř totéž platí i pro počet těch, kteří trh opustili," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková. Dynamika růstu nových živnostníků se podle ní pozvolně snižuje. "Od začátku roku připadá na deset zaniklých živnostníků 15 nových. To je o jednu osobu méně než v letech 2021 a 2020,“ dodala. Celkově pak letos podle CRIF přibylo v Česku 19.855 živnostníků, o pět méně než za stejné období v loňském roce, který byl nejsilnější od roku 2017.