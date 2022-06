Studie: V květnu stoupl počet osobních bankrotů

V květnu bylo v ČR vyhlášeno 1324 osobních bankrotů, což bylo o 93 více než v dubnu. Zároveň bylo podáno 1368 návrhů na osobní bankrot, o 205 více než v předchozím měsíci. Vyplývá to ze statistik společnosti CRIF - Czech Credit Bureau, které má ČTK k dispozici. "Přestože jde po letošním březnu o druhou nejvyšší hodnotu v posledních 12 měsících, zatím nic nenasvědčuje tomu, že by počet osobních bankrotů měl výrazněji stoupat. To ostatně ukazuje i srovnání prvních pěti měsíců roku. Zatímco loni bylo během této doby vyhlášeno téměř 7000 osobních bankrotů a v roce 2020 skoro 8000, letos šlo pouze o 6248 osobních bankrotů," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.