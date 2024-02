Studie: V lednu bylo v ČR 458 bankrotů podnikatelů, o 57 procent více než v prosinci

V lednu bylo v ČR vyhlášeno 458 bankrotů podnikatelů, což bylo o 57 procent více než v prosinci. Zároveň bylo podáno 423 návrhů na bankrot, o 18 procent meziměsíčně více. Vyplývá to z analýzy dat portálu informaceofirmach.cz, kterou společnost CRIF dnes poskytla ČTK. "Důvodem vysokého růstu je hlavně velmi nízký počet bankrotů v prosinci. Nicméně i v porovnání s průměrem za rok 2023 či 2022 je lednový počet bankrotů o něco vyšší,“ komentovala čísla analytička CRIF Věra Kameníčková. Lednové údaje o počtu bankrotů podnikatelů jsou podle ní vyšší než ty prosincové již několik posledních let. Za posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno 5108 bankrotů podnikatelů, o jedno procento méně než v předchozím období. Porovnání ročních údajů o bankrotech ukazuje na to, že se snižování jejich počtu výrazně omezilo. Zároveň bylo podáno 5395 návrhů na bankrot, o jedno procento než v předchozích 12 měsících. I tak jde o druhou nejnižší hodnotu za 12 měsíců po roce 2019.