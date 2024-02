Studie: V lednu začalo v ČR podnikat přes 7700 lidí, nejvíce za posledních 12 měsíců

Letos v lednu začalo v Česku podnikat 7731 lidí, nejvíce za posledních 12 měsíců. Podnikání ukončilo 5948 lidí. Zatímco počet nových podnikatelů byl téměř o třetinu vyšší než loňský průměr, počet těch, co podnikání ukončili, se proti loňskému průměru výrazně snížil. Vyplývá to z analýzy dat portálu Informace o firmách, kterou ČTK poskytla společnost CRIF - Czech Credit Bureau. "Leden je pravidelně co do počtu nových podnikatelů nejsilnějším měsícem roku. Je to zejména z formálních důvodů. Z hlediska placení záloh a pojištění je praktičtější podnikání zahájit na začátku roku," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková. Nejvíce lidí zahájilo za posledních 12 měsíců podnikání v Praze, a to 12.509. Následovaly kraje Ústecký a Jihomoravský . Nejméně jich bylo v Karlovarském a Moravskoslezském kraji. Nejrychleji se počet nových podnikatelů meziročně zvýšil v Plzeňském kraji a na Vysočině, a to o pět procent. Naopak největší pokles vykázal kraj Jihomoravský, o čtyři procenta.