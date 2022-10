Studie: V roce 2035 budou mít kamiony na vodík a elektřinu 80 procent trhu

Kamiony s elektrickým nebo vodíkovým pohonem začnou brzy vytlačovat klasické nákladní vozy z trhu. Zatímco v roce 2025 bude jejich podíl na nejrozvinutějších trzích tvořit zhruba pět procent, v roce 2030 už by to mělo být 30 procent a v roce 2035 až 80 procent. Vyplývá to z aktuální studie poradenské firmy PwC.

Rychlý rozvoj elektrických a vodíkových nákladních aut je podmíněn vybudováním dostatečné infrastrukturní sítě. Už v nejbližších dvou letech by v Evropě měla vzniknout síť pilotních 30 dobíjecích stanic, nicméně do roku 2035 je nutné jich mít alespoň 2000. To bude zahrnovat kombinaci rychlonabíječek na dálnicích i pomalejších celonočních nabíječek v depech či na parkovištích, stejně tak i plnících stanic na vodík.

V Česku podle experta PwC na automobilový průmysl Pavla Štefka elektromobilita stále pokulhává, a to platí i pro kamiony s alternativním pohonem. "Chybí nám dostatečná infrastruktura i významnější pobídky ze strany státu. Proto na českých silnicích v blízké době budou jezdit maximálně desítky elektrických kamionů s českou registrační značkou," uvedl.