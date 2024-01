Studie: Změna klimatu ovlivní severské lesy jinak než ty v tropech, v Česku budou čelit záplavám

Severské lesy a ty v mírném pásmu budou na rozdíl od tropických lesů v budoucnu sužovat spíše choroby a škůdci než požáry nebo větrné bouře. Konkrétně v Česku budou lesy čelit záplavám. Vyplývá to z nové studie vědců z Botanického ústavu Akademie věd ČR (AV ČR), který to uvedl v tiskové zprávě. Experti vytvořili mapy současných a budoucích přírodních příčin problémů dopadajících na lesy, aby bylo možné se na ně adaptovat. "Nezáleží jen na typu lesa, důležité je, v jakých podmínkách se vyskytuje, jak klimatických, tak geografických. Proto se situace může v jednotlivých zemích lišit. U lesů našeho pásma se očekává zvýšení především škůdců a nemocí stromů. Zatímco riziko požárů a narušení silným větrem by se mělo snížit. Specificky v Česku navíc předpokládáme zvýšené riziko hydrogeomorfologických narušení jako například záplavy nebo sesuvy půdy," uvedl Jan Altman, hlavní autor studie z Botanického ústavu AV ČR.

Při vytváření map vědci pracovali zejména s letokruhy stromů. Podle tiskové zprávy jsou jediným zdrojem, který dokáže poskytnout relativně dlouhý historický záznam staletí až tisíciletí, a jsou tedy klíčovým nástrojem. Na začátku loňského roku čeští vědci z Botanického ústavu AV ČR pro správu Národních parků Šumava, České Švýcarsko a Saské Švýcarsko vytvořili detailní mapy lesního mikroklimatu, které obsahují informace o důležitých lokálních efektech. Díky tomu budou dané oblasti schopné lépe chránit lesní ekosystémy.