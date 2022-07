Sudetští Němci chtějí co nejtěsnější vazby mezi Bavorskem a Českem

Sudetští Němci si přejí co nejtěsnější vazby mezi Bavorskem a Českou republikou. Dnes to v tiskovém prohlášení při příležitosti cesty bavorského premiéra Markuse Södera do Prahy uvedl šéf Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL) a nejvyšší politický představitel sudetských Němců Bernd Posselt. Poznamenal rovněž, že sudetští Němci jsou odhodláni nadále zastávat roli přirozeného mostu mezi Českem a Německem. Podle Posselta má dnešní Söderovo jednání s českým premiérem Petrem Fialou spíše seznamovací charakter, ovšem je důležité, aby si sousedé důvěřovali a znali se. Obzvláště v současné složité době ruské agrese.