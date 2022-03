Summit EU pohrozil Rusku dalšími sankcemi, Ukrajině členství neslíbil

Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie ukončili první den summitu ve francouzském Versailles, kde pohrozili Rusku přijetím dalších sankcí kvůli pokračující invazi na Ukrajinu. Ve společném prohlášení také přislíbili posílení vazeb s Kyjevem, nevyjádřili se však k ukrajinské žádosti o urychlené přijetí do řad bloku, na něž mají členské země rozdílné pohledy.

Lídři se zavázali také k přijímání dalších lidí prchajících před válkou a k finanční podpoře států, do kterých nejvíce z nich míří. Z Ukrajiny zatím prchlo přes 1,5 milionu lidí, nejvíce z nich do Polska. Evropská komise odhaduje, že by do EU mohlo přijít až osm milionů uprchlíků.

Ruské síly ve čtvrtek ostřelovaly jaderný výzkumný institut v Charkově, uvedl poradce ukrajinského ministra vnitra Anton Heraščenko. Ostřelování vyvolalo požár, který se hasičům podařilo uhasit. Ke změnám v přírodním záření podle kanceláře prezidenta nedošlo. Mohutný ruský vojenský konvoj, který byl naposledy spatřen severozápadně od Kyjeva u letiště Hostomel, se podle satelitních snímků pořízených ve čtvrtek převážně rozptýlil a přeskupil. S odkazem na fotografie soukromé americké společnosti Maxar Technologies o tom informuje agentura Reuters.

Proruští separatisté na východě Ukrajiny podle Moskvy dobyli město Volnovacha, které leží severně od obléhaného Mariupolu. Ruská armáda rovněž vyřadila z provozu vojenská letiště u Lucku a Ivano-Frankivsku, která se nachází na západě země, uvedlo ruské ministerstvo obrany. Ivano-Frankivsk leží asi 150 kilometrů od slovenských hranic.