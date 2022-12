Summit EU pověřil ministry, aby se v pondělí dohodli na cenovém stropu pro plyn

Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie dnes pověřili ministry energetiky, aby na svém pondělním zasedání dojednali parametry cenového stropu pro plyn, s jehož schválením některé země spojily schválení společných nákupů plynu či jeho solidárního poskytování v nouzi. Podle českého premiéra Petra Fialy jsou všechny země připraveny na kompromis. Lídři členských států zároveň od Evropské komise chtějí, aby začátkem příštího roku předložila analýzu dopadů reformy energetického trhu, o kterou většina států usiluje kvůli nedávnému rekordnímu růstu cen.

Evropský blok se již od léta snaží najít shodu na parametrech mechanismu, jenž by předešel výraznému zdražování plynu, které negativně ovlivňuje i ceny elektřiny. Šéfové států a vlád již na předchozím říjnovém summitu vyzvali k zavedení nouzové cenové brzdy, kvůli rozdílným postojům zemí se to však dosud nepovedlo. Některé státy požadovaly výrazně nižší úroveň ceny, která aktivuje mechanismus zastavující prodej plynu nad cenovým stropem na klíčovém virtuálním trhu Title Transfer Facility (TTF). Malá skupina zemí v čele s Německem naopak dosud zavedení stropu oponovala a chtěla do návrhu prosadit co nejjednodušší automatickou deaktivaci.