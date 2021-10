Summit o cenách energií by měl zohlednit emisní povolenky, řekla Hrdinková

Česká republika bude usilovat o to, aby se nadcházející summit Evropské unie zabýval i rostoucími cenami emisních povolenek. Česká vláda by chtěla, aby závěry schůzky prezidentů a premiérů zohlednily vliv cen povolenek na současné zdražování energií více, než to ve svých nedávných doporučeních učinila Evropská komise. ČTK to dnes řekla státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková před jednáním s kolegy z ostatních unijních zemí. Hrdinková se neobává, že by Česko u komise narazilo s dočasným zrušením daně z přidané hodnoty (DPH) u energií, které v pondělí schválila vláda.

Několikanásobný meziroční růst cen plynu či elektřiny přiměl v posledních týdnech většinu států EU k zásahům, které mají snížit okamžitý dopad zdražování na obyvatele. Skupina zemí včetně Francie, Španělska či Česka požadovala, aby komise předložila plán společných kroků, které by zahrnovaly možnost společných nákupů plynu, budování strategických zásob, reformu trhu s elektřinou či právě omezení nepředvídatelného růstu cen emisních povolenek. Komise však minulý týden zveřejnila plán, který pomíjí poslední dva body, k nimž se část dalších zemí staví skepticky.