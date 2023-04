Svaz: České pečivo je 5. nejlevnější v Evropě, pekaři jsou stále pod tlakem

Čeští pekaři prodávají páté nejlevnější pečivo v Evropské unii, zároveň jim ale stouply náklady na energie výrazně více než v ostatních zemích. ČTK to řekl výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů Bohumil Hlavatý, podle kterého jsou proto čeští pekaři pod mnohem větším ekonomický tlakem a cena pečiva stagnuje od loňského listopadu. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) minulý týden řekl, že ceny obilí i energie jsou nyní výrazně nižší než loni, a chce proto prověřit, proč pečivo nezlevňuje. Podle dnešních dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) je cena pšenice nejníže od února 2022.

Ekonom Lukáš Kovanda dnes poukázal na to, že přestože se pšenice nyní prodává za ceny před začátkem ruské invaze na Ukrajinu, je mouka například o zhruba 40 procent dražší než před válkou. "V nejbližší době by tak mělo dojít k citelnému zlevnění mouky, neboť jinak bude zjevné, že si zpracovatelé pšenice - například mlynáři - přirážejí nebývalou marži," uvedl. Zlevnění by podle něj mělo nastat i u pečiva, které oproti době před válkou zdražilo zhruba o 30 procent.