Svaz letectví svolal na letiště Líně u Plzně protest kvůli plánované továrně

Český svaz letectví svolal na úterý 15. listopadu odpoledne na záložní armádní letiště Líně u Plzně protestní akci pilotů, mechaniků i pracovníků letišť celé ČR. Odmítá bourat letiště kvůli zvažované stavbě továrny Volkswagenu (VW) na baterie do elektromobilů, tzv. gigafactory. Počítá minimálně se stovkami účastníků, někteří přiletí, jiní přijedou, řekl ČTK svolavatel a šéf svazu Václav Vašek. "Zájem je enormní. Z akce půjde prohlášení pro vládu, že jde o první krok a další budou následovat," uvedl. O následném postupu rozhodne svaz podle toho, jak dopadne mítink 15. listopadu. Podle Vaška se větší akce na protest proti gigafactory v Líních ještě nekonala. Počátkem srpna se na 2,5 kilometru dlouhé přistávací a vzletové dráze shromáždilo přes 50 letadel z hangárů v Líních a desítky lidí. Hlavním motivem akce je nerušit fungující letiště. Předseda svazu si dovede představit v Líních fungování gigafactory vedle letiště, ale považuje to za nejhorší z dobrých variant. "Tomu by musely ustoupit úly letounů, různé budovy a další," řekl. Podle Vaška by ale mohly zůstat základní provozní plochy, tedy přistávací a vzletová dráha, pojížděcí komunikace, řídicí věž a další. Argumenty, že je letiště zanedbané, svaz nebere.