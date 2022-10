Svaz měst a obcí chce zvýšit limity na veřejné zakázky bez soutěže

Svaz měst a obcí (SMO) chce, aby vláda zvýšila zákonný limit pro zakázky, které je možné zadávat bez veřejné soutěže. Pomohlo by to při výběru dodavatelů energií, které ještě část obcí nemá zajištěny, a s ohledem na růst cen i při stavebních zakázkách. Novinářům to řekli předseda svazu František Lukl a jeho výkonná ředitelka Radka Vladyková. Limit je nyní zákonem o zadávání veřejných zakázek nastaven na dva miliony korun pro dodávky nebo služby a šest milionů na stavební práce. Podle Lukla nemá podle odhadu svazu asi 15 procent měst a obcí zatím zajištěné dodávky energií s vládou zastropovanými cenami. "Čekaly, jestli jim energii zajistí státní dodavatel, teď se ukazuje, že možná žádný nebude," uvedl. Dodal, že zvýšení limitů by umožnilo více obcím zajistit dodávky rychleji. Samosprávy by podle něj v každém případě měly samy shánět dodavatele a nespoléhat se na stát. "Limity našich veřejných zakázek jsou velmi hluboko pod limity, které jsou upraveny na evropské úrovni," dodala Vladyková s tím, že navýšení by bylo namístě i s ohledem na růst cen. Obce podle ní navíc hospodaří zodpovědně, takže není důvod pro ně pravidla nerozvolnit.