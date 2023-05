Svaz měst a obcí nesouhlasí s některými úpravami daní v konsolidačním balíčku

Svaz měst a obcí ČR (SMO) nesouhlasí se změnami rozdělení daně z příjmu právnických osob mezi rozpočet, obce a kraje, které přináší vládní konsolidační balíček. Kritizuje i přesun výnosu části daně z hazardu od obcí do státního rozpočtu, stoprocentním příjmem obcí by podle svazu měla zůstat daň z nemovitosti. Svaz také varuje před omezením možností čerpat evropské dotace, pokud vláda sníží jejich spolufinancování z rozpočtu. Vyplývá to z připomínek, které svaz k návrhu zákona podal. Termín k podání připomínek končí dnes, připomínková místa na jejich podání měla pět dní. Předseda Svazu František Lukl ČTK řekl, že s takovou lhůtou nesouhlasí, protože byla nepřiměřeně krátká. Vláda hodlá zásadní připomínky k balíčku vypořádat do 8. června. Svaz měst a obcí nesouhlasí s tím, že samosprávy podle vládního návrhu nemají mít podíl na dodatečném výnosu ze zvýšení korporátní daně z 19 na 21 procent. "Vzhledem k tomu, že obce a města nesou stejně zvýšené náklady jako stát, je legitimní, aby zůstal zachován jejich stávající podíl na sdílených daních, aby i nadále mohly vykonávat veřejné služby," uvádí SMO v podaných připomínkách. Svaz také požaduje, aby obce i nadále měly 30procentní podíl na celostátním hrubém výnosu daně z hazardních her, zatímco vládní balíček počítá s přenesením výnosu v plné výši na stát.

Vláda chce konsolidačním balíčkem snížit deficit státního rozpočtu v příštím roce o 94,1 miliardy korun, v roce 2025 o dalších 53,4 miliardy korun. Loni skončil státní rozpočet ve schodku 360,4 miliardy korun. Pro letošek vláda schválila rozpočet s deficitem 295 miliard korun, ke konci dubna schodek činil 200 miliard korun.