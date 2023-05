Svaz: Někteří vinaři již připravují kvůli spotřební dani prodej za hranicemi

Někteří čeští vinaři z pohraničních oblastí se připravují na zřízení prodejních míst za hranicemi Česka kvůli možnému zavedení spotřební daně na víno. Týká se to například oblasti kolem jihomoravského Mikulova nebo Valtic. Novinářům to řekl prezident Svazu vinařů ČR Martin Chlad. Zavedení daně navrhuje Národní ekonomická rada vlády (NERV) jako součást balíčku opatření ke konsolidaci veřejných financí. Vláda ho má představit ve čtvrtek. Chlad poznamenal, že pro malé vinaře činí prodej přímo zákazníkům takzvaně "z baráku" velkou část jejich zisků a jde o nejrentabilnější prodej za poslední roky. Podle něj může být reakcí vinařů na zavedení spotřební daně také likvidace vinohradů. "Už se dělají v některých vinařstvích propočty," řekl. Jako dopady zavedení daně zmínil také rozvoj černého trhu. Svaz vinařů poukazuje na to, že spotřební daň na víno je nulová ve 14 zemích EU. Minimální daň se platí ve Francii a její výběr směřuje do fondu na podporu vinařství. Chlad poznamenal, že v otázce spotřební daně by se mělo vyčkat na případnou harmonizaci v celé EU. Je to podle něj téma, které by se mělo začít řešit do dvou až tří let vzhledem k tomu, že je tlak na to, aby se k zavedení spotřební daně v EU přistoupilo.