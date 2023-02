Svaz obchodu: Ceny potravin v únoru zřejmě dál porostou, klesnou na jaře

Ceny potravin by měly růst už jen v průběhu února. Pak by už měly v obchodech zlevňovat. Vyplývá to z vyjádření Svazu obchodu a cestovního ruchu v diskusním pořadu České televize. Ceny potravin a nealkoholických nápojů vzrostly v lednu meziročně podle dat Českého statistického úřadu o bezmála 25 procent. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu a poradce ministra průmyslu Tomáše Prouzy v únoru už neporostou lednovým tempem. Za pokračujícím zdražováním potravin v maloobchodě podle Prouzy nestojí maloobchodní řetězce, ale zneužívání inflace a dominantního postavení ze strany dodavatelů. "Obchod často nemá alternativu a velcí dodavatelé nás drží pod krkem," uvedl Prouza. Snížení cen podle něj přijde na jaře s jarní zeleninou z domácí produkce, což omezí dražší dovozy. Kvůli zdražování potravin lidé vyhledávají stále častěji nákupy ve slevách. Za akční ceny se prodá přes 60 procent zboží.