Svaz: Obecným znakem letošní úrody je pokles kvality kvůli suchu i dešti

Pro letošní žně je obecným znakem pokles kvality obilí. Vliv na to mají menší dávky hnojiv, kterých bylo na trhu nedostatek, a sucho v době dozrávání porostů. Na kvalitu měly poté vliv i dlouhotrvající deště z poslední doby, kvůli kterým nemohli zemědělci sklízet již zralé porosty. V některých oblastech se přitom objevily klasy, kde již začalo klíčit uzrálé zrno. ČTK to dnes řekl mluvčí Zemědělského svazu ČR Vladimír Pícha. Zemědělci se podle něho ovšem neobávají, že by byl nedostatek kvalitního obilí pro produkci potravin.

Český statistický úřad (ČSÚ) dnes zlepšil odhad letošní úrody, podle kterého by se mělo sklidit 7,123 milionu tun obilovin a 1,215 milionu tun řepky. Podle Píchy půjde o průměrný rok, což uvedl i ČSÚ. Proti pětiletému průměru je letošní odhad sklizně o 0,1 procenta vyšší. "Tradičně jsou žně nejdále v Jihomoravském kraji, kde jsou sklizeny tři čtvrtiny ploch, prakticky na začátku jsou naopak žně v Karlovarském a Libereckém kraji," dodal.