Svaz pekařů: Ceny pečiva by letos už neměly růst, chléb loni zdražil o polovinu

Ceny pečiva by letos měly růst jen v řádu jednotek procent a nemělo by už docházet ke skokovému zdražení jako v minulém roce. V tiskové zprávě to uvedl Svaz pekařů a cukrářů v ČR. Průměrná cena kilogramu konzumního chleba byla podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) v prosinci loňského roku meziročně o polovinu vyšší.

Výkonný ředitel svazu Bohumil Hlavatý již dříve uvedl, že pekárenský průmysl loni výrazně zasáhlo zdražení energií a mouky, což vedlo i k ukončení činnosti desítek podniků. Podle svazu loni platily pekárny za plyn v průměru o 350 procent více než v roce 2021, některým ale náklady stouply i více než desetinásobně. Růst nákladů musely podniky promítnout do cen svých produktů.

Loni od ledna do prosince podle ČSÚ průměrná cena jednoho kilogramu konzumního kmínového chleba vzrostla o 48,6 procenta z 33,71 Kč na 44,32 Kč. Předloni se přitom průměrná cena výrazně neměnila a kilogram chleba stál zhruba 30 Kč.