Svaz pekařů: Česko by mělo omezit vývoz pšenice, jinak chléb může stát i 60 korun

Česká republika by měla podle Svazu pekařů a cukrářů omezit vývoz pšenice, její cena je kvůli bojům na Ukrajině meziročně zhruba dvojnásobná. Běžný chléb by tak letos mohl stát i 60 korun. Prudké zdražení pšenice prohlubuje problémy pekařů, kteří se potýkají s rostoucími cenami energií nebo pohonných hmot. Mnozí kvůli tomu čelí existenčním problémům. Snížení dopadů by mohl stát dosáhnout i prostřednictvím dotací pro pekárny. Svaz pekařů a cukrářů to dnes uvedl v tiskové zprávě.

Pšenice se v současné době podle Svazu pekařů a cukrářů prodává za rekordních 10.500 až 11.500 korun za tunu, loni v březnu jí tuna stála 5500 korun. Mnoho asijských a afrických států je závislých na dovozu obilovin z Ruska a Ukrajiny, kvůli zákazu vývozu z těchto zemí tak začaly skupovat obiloviny z jiných států, včetně ČR. Maďarsko už v minulých týdnech vývoz pšenice omezilo.