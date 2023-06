Svaz pekařů: Lidé v Česku šetří, kupují levnější pečivo

Lidé v Česku kvůli inflaci šetří a je to znát na druzích pečiva, které kupují. Spotřeba pekařských výrobků ale neklesla, je pořád oproti jiným potravinám levnější. ČTK to dnes řekl výkonný ředitel Svazu pekařů ČR Bohumil Hlavatý u příležitosti Dnů chleba, které se konají v Pardubicích. Do soutěže 29. ročníku pekárny přihlásily 130 druhů chleba. "V posledních letech jsme sledovali přesun lidí od klasických levných chlebů k těm dražším řemeslným chlebům. Loňský rok jsme sledovali návrat k základním levnějším chlebům. Jsme optimisté, až se situace přežene, ceny ustálí, platy ustálí, myslíme si, že se lidé vrátí a budou preferovat kvalitu za vyšší cenu," řekl Hlavatý. Průměrná cena konzumního chleba od loňského podzimu stagnuje zhruba na 40 korunách, za tuto cenu ho pekaři prodávají, prodejci s cenami různě marketingové pracují, dodal ředitel svazu. Lidé podle statistik zkonzumují stejně pečiva jako před vysokou inflací, ale spíš kupují základní pečivo, klasický chléb, rohlíky a housky, méně ostatní druhy. Neplatí to ale pro bohatší regiony, Prahu nebo Brno.