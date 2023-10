Svaz pojišťoven: Schodek veřejného zdravotnictví může být příští rok až 20 miliard

Svaz zdravotních pojišťoven ČR (SZP), který sdružuje šest menších pojišťoven, odhaduje, že náklady systému veřejného zdravotního pojištění mohou být až o 12 miliard vyšší než v návrhu úhradové vyhlášky plánuje ministerstvo zdravotnictví (MZd). Rozdíl příjmů a výdajů by tak mohl být až 20 miliard korun. Informace novinářům svaz prezentoval na tiskové konferenci. Ministerstvo dříve na kritiku návrhu reagovalo, že vyhláška není definitivní a její parametry se mohou měnit. Takzvaná úhradová vyhláška musí být vydaná do konce října. Náklady veřejného zdravotního pojištění se od roku 2016 zdvojnásobily, podle svazu je to dál neudržitelné. "Úhradová vyhláška pro rok 2024 je poslední příležitostí, jak stabilizovat systém veřejného zdravotního pojištění ve střednědobém horizontu," uvedl prezident svazu Ladislav Friedrich. "Systém by si mohl příští rok dovolit navýšení plateb o asi pět procent a na tom se také pojišťovny s některými segmenty dohodly. Ministerstvo ale naplánovalo navýšení o skoro dvojnásobek," dodal. V návrhu MZd plánuje příjmy systému 499,5 miliardy korun, výdaje 507,8 miliardy. Rozdíl mají pojišťovny pokrýt ze zůstatků z předchozích let.