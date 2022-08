Svaz: Přibývá firem, které jsou nebo budou kvůli cenám energií v provozní ztrátě

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP) upozornil na to, že přibývá firem, které jsou nebo budou kvůli drahým energiím v provozní ztrátě, ačkoliv minulé roky vykazovaly zisk. Dopady na podniky podle svazu nelze zlehčovat ani odsouvat. Nové smlouvy na dodávky elektřiny a plynu za několikanásobně vyšší ceny v kombinaci s očekávaným ochlazením ekonomiky a omezenými možnostmi dále promítat rostoucí vstupní náklady do cen produktů nejsou důvodem pro optimismus. Vláda by měla využít opatření z dočasného krizového rámce Evropské komise (EK). ČTK to sdělil ředitel sekce hospodářské politiky SP Bohuslav Čížek. Růst cen energií má podle Čížka fatální dopad hlavně na společnosti, které při výrobě potřebují velké množství elektřiny nebo plynu jako sklárny, keramičky nebo slévárenské firmy. "Dubnový průzkum Svazu průmyslu mezi členy ukázal, že již v té době měl pro 20 procent firem nárůst cen elektřiny a plynu fatální dopad. Tento podíl časem dále roste," uvedl. Dodal, že z aktuálního průzkumu SP a České národní banky mezi nefinančními podniky vyplývá, že vysoké ceny energií a drahé materiály a suroviny mají firmy za nejzávažnější překážku pro další rozvoj.