Svaz průmyslu: Ukrajince se chystá zaměstnat 72 procent firem, většinou dlouhodobě

Uprchlíky z Ukrajiny je podle aktuálního průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP) připraveno zaměstnat 72 procent firem, většinou dlouhodobě. Firmy poptávají především kvalifikované pracovníky, zároveň počítají se zajištěním kurzů češtiny či překladatelů. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky dnes SP zveřejnil v tiskové zprávě. Zaměstnávání Ukrajinců dosud komplikovala hlavně složitá administrativa. Situace by se však měla zlepšit, až začne platit tzv. lex Ukrajina, který dnes schválil Senát a následně ho již podepsal prezident Miloš Zeman. Do průzkumu se zapojilo 124 členských firem, které mohou uprchlíkům v současné době nabídnout 1500 volných míst. Od začátku invaze ruských vojsk na Ukrajinu započaté 24. února přitom tyto firmy již přijaly 65 lidí z Ukrajiny. Z průzkumu dále vyplývá, že pracovní smlouvu na plný úvazek hodlá Ukrajincům nabídnout 57 procent podniků, se zaměstnáním na dohodu o pracovní činnosti počítá 23 procent firem a smlouvu na částečný úvazek plánuje uprchlíkům nabídnout pětina společností. K řešení jazykové bariéry chce 59 procent podniků na pracovišti zajistit co nejvíce informací v ukrajinštině i češtině. Zajistit Ukrajincům lekce češtiny hodlá třetina společností, 30 procent firem je připraveno jim zařídit překladatele.