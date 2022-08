Svaz průmyslu: Vláda by měla okamžitě zvýšit kvóty pro zahraniční pracovníky

Vláda by podle Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP) měla okamžitě zvýšit kvóty pro pracovní povolení cizinců. Svaz požaduje zvýšení o 5000 míst ročně, což je zhruba dvoj až trojnásobek současné povolené kapacity. Firmy mají často pracovníky ze zahraničí zajištěné, ale kvůli nedostatečným kvótám je nemohou dostat do České republiky. Znamená to ztrátu podniků, ale i státu na daňových odvodech, uvedl svaz. SP usiluje také o rychlé začlenění uprchlíků z Ukrajiny na český trh práce.

Z dat na webu ministerstva vyplývá, že stanovené počty v programu Kvalifikovaný zaměstnanec jsou téměř ve všech zemích vyčerpané. Volná kapacita není u Mongolska, Indie, Běloruska, Kazachstánu ani Filipín, pro Moldavsko zbývá 20 míst. U Srbska a Černé Hory, které mají sdílenou kapacitu, bylo ke konci července 123 míst.