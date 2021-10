Svaz průmyslu: Vláda by měla pro firmy s výpadkem výroby spustit Antivirus B

Vláda by měla spustit pro firmy s výpadkem výroby opět program Antivirus, z něhož stát za epidemie proplácel zavřeným provozům či podnikům s omezenou produkcí náhrady mezd. Uvedl to dnes Svaz průmyslu a dopravy. Podle něj by vyplácení příspěvků na mzdy mělo být dočasné na tři měsíce a je nutné jasně vymezit odvětví, do nichž by měla podpora směřovat. Svaz o tom chce jednat na tripartitě, která se kvůli omezení výroby automobilek sejde v pondělí.

Firma Škoda Auto minulý týden oznámila, že kvůli nedostatku čipů od 18. října do konce roku výrazně omezí, nebo dokonce zastaví výrobu. S omezením vyrábí kolínská Toyota, nošovická automobilka Hyundai provoz zachovává. Odstávky kvůli výpadkům už mají někteří dodavatelé, část pracovníků musejí nechávat doma. Podle svazu krize dopadá třeba i na papírenský průmysl či textilní a plastikářské podniky, které jsou na automobilky navázané.