Svaz: Ve sbírkách potravin se za deset let v Česku vybralo 4200 tun jídla

Ve sbírkách potravin, které se v Česku konají od roku 2013, se doposud vybralo přes 4200 tun potravin, které směřují do skladů potravinových bank. Odpovídá to zhruba 8,4 milionu porcí jídla, které s pomocí neziskových organizací rozdělují mezi potřebné. Novinářům to řekli prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza a předseda České federace potravinových bank Aleš Slavíček. Slavíček už dříve upozornil, že sklady bank jsou nyní téměř prázdné. Minulý týden uvedl, že pomoc potravinových bank nyní využívají i lidé, kteří dříve nějakou formu sociální pomoci nepotřebovali a současná ekonomická situace zasáhla i střední třídu. Do aktuálního kola sbírky, které se uskuteční v sobotu, se zapojí 1540 kamenných obchodů a 4000 dobrovolníků. Za deset let fungování sbírky se vybralo také 545 tun drogistického zboží. Od roku 2013 do loňského roku se počet obchodů, kde lze potraviny darovat, zvýšil ze 750 na 1470 v posledním podzimním kole sbírky.