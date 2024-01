Svaz: Vinaři chtějí v EU jednotná pravidla pro spotřební daně u tichých vín

Vinaři z Česka chtějí, aby v Evropské unii platila jednotná pravidla pro spotřební daně u tichých vín. Svaz vinařů se proto rozhodl otevřeným dopisem oslovit Evropskou komisi se žádostí o otevření dialogu o budoucnosti vinařství v EU. S prosbou o podporu se svaz obrátil i na premiéra Petra Fialu (ODS). Novinářům to řekl prezident svazu Martin Chlad. U tichého vína se nyní v Česku spotřební daň neplatí, opakovaně se ale objevují záměry zdanění zavést. Nedávno o tom mluvil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Právě otázka zavedení spotřební daně na tichá vína nyní podle Chlada českým vinařstvím rezonuje nejvíce. "V ní je potřeba usilovat o hledání evropského řešení. Ve vinařství platí extrémní protekcionismus a my se některými návrhy sami střílíme do nohy," uvedl Chlad. Zástupci ministerstva zemědělství v minulosti uvedli, že spotřební daň u tichého vína není zavedená například v Itálii, Španělsku, Německu nebo Rakousku. Všechny tuzemské vinařské organizace se jednoznačně shodují na tom, že až se budou na jaře před evropskými volbami vést debaty o schopnosti prosazovat národní zájmy a otevírat celoevropská témata, může být vinařství jedním z názorných příkladů, podotkl dnes Chlad.