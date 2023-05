Svaz: Vývoz pšenice z Česka za leden a únor klesl o 19 procent

Z ČR se za leden a únor vyvezlo 500.000 tun pšenice, což je o 120.000 tun meziročně méně. Pokles tak činí 19 procent. V tiskové zprávě to uvedl Zemědělský svaz ČR, který vychází z celních statistik. Za hlavní problém považuje zvýšený dovoz ukrajinského obilí do EU, což vede k horšímu odbytu české produkce v zahraničí. Podle svazu naopak roste dovoz obilí do ČR z Německa, Polska i přímo z Ukrajiny. Požaduje proto, aby EU podpořila i finančně takzvané koridory solidarity na vývoz ukrajinské produkce mimo EU. Svaz v dubnu upozorňoval na to, že čeští zemědělci mají na skladech o 40 procent více obilí než loni, zhruba 2,6 milionu tun. "I když je české obilí považované za velmi kvalitní a na zahraničních trzích je o něj za běžných okolností zájem, nyní není jeho odběr z kapacitních důvodu možný," uvedl předseda svazu Martin Pýcha.

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) v dubnu uvedl, že z ČR se již z loňské úrody vyvezly téměř dva miliony tun obilí a k výraznějšímu poklesu exportu nedošlo. Podotkl také, že většina obchodů je nasmlouvaná předem. Ukrajinské obilí je podle něj díky nižší ceně lákavé pro spekulanty.