Svaz: Zemědělci nebudou mít kam uskladnit část úrody kvůli přebytkům

Zemědělci nebudou mít kam uskladnit část letošní úrody, může jít až o milion tun obilí. Ve skladech jsou podle odhadů stále ještě dva miliony tun z loňské sklizně, kterou nedokázali prodat. ČTK to řekl mluvčí Zemědělského svazu ČR Vladimír Pícha. Podle odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ) se letos sklidí zhruba sedm milionů tun obilí, oproti loňsku je to pokles o 8,1 procenta.

Svaz už v dubnu upozornil na to, že ve skladech je meziročně o 40 procent více obilí. Zdůvodňoval to hlavně tím, že kvůli dovozu obilí z Ukrajiny se zastavil export. Z Česka se každoročně vyváží velká část produkce. Podle Píchy nebudou stačit skladovací kapacity, které jsou v ČR zhruba osm milionů tun. Pokud by tedy letošní sklizeň dopadla podle odhadu statistického úřadu, nepodaří se uskladnit milion tun.