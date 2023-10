Svaz: Zvýšení poplatků za obnovitelné zdroje pro firmy ničí konkurenceschopnost

Některé části konsolidačního balíčku vlády snižují konkurenceschopnost českých průmyslových firem, problémem je podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje zejména výrazné zvýšení poplatků za obnovitelné zdroje pro energeticky náročné firmy. Zatímco Německo firmám poplatky na příští rok odpouští, aby zpomalující průmysl povzbudilo, a Slovensko energeticky náročným provozům poplatky na příští rok snížilo, české firmy budou platit víc, řekl dnes Rafaj ČTK na Mezinárodním strojírenském veletrhu (MSV) v Brně.

"Jako by vláda nepochopila, jak Evropa tyto poplatky nastavuje. I když jde cena elektřiny dolů, my budeme platit víc, což brutálně sníží konkurenceschopnost našich firem. Přitom stačí podívat se na Německo. Když vidí, že průmysl uvadá, snaží se jej nastartovat. Zavádí speciální fond na dekarbonizaci, snižuje firmám daně, odpouští jim poplatky. Stejná situace byla v roce 2008, kdy Německo použilo kurzarbeit a během roku a půl bylo z krize venku, zatímco nám to trvalo tři roky," uvedl Rafaj,

Připomněl, že před rokem na podzim stály firmy před obrovskou nejistotou ohledně vývoje cen energií. Vládní strop podle něj sice přišel pozdě, ale pomohl. "Zastropování vyslalo signál ke zklidnění situace, firmy se nebály přijímat zakázky na celý rok, protože věděly, že cena energií nepřekročí určitou hranici. Zvýšené náklady se dařilo propisovat do cen. Vláda to sice nyní kritizuje, ale díky tomuto propisování se zvýšil výběr daní, což pomohlo rozpočtu," konstatoval.