Svého prezidenta vybírali i Francouzi žijící v Česku

Stovky Francouzů žijících v Česku hodily dnes svůj hlas pro příštího prezidenta v tělocvičně Francouzského lycea v Praze na Smíchově. Pokud by se výsledky ve Francii odvíjely od jejich mínění v prvním kole voleb před dvěma týdny, krajně pravicová kandidátka Marine Le Penová by se do druhého kola hlasování nedostala. Stejně jako v dalších zemích mimo Francii by v Praze poslali voliči do druhého kola spolu s obhajujícím Emmanuelem Macronem levicového kandidáta Jeana-Luca Mélenchona.

Francouzi v zahraničí hlasovali v prvním kole výrazněji než ti ve Francii také pro stávajícího prezidenta. K urnám jich přišlo na celém světě půl milionu, tedy zhruba třetina zapsaných. V Praze je zapsáno francouzských 3394 voličů.

Během neděle Francouzi rozhodují, zda ponechají v čele současného prezidenta Macrona, nebo zvolí první ženu v tomto úřadu.