Systém ISPV: Rozdíl platů ve veřejné sféře a firmě se prohlubuje

Rozdíl mezi platy ve veřejném sektoru a mzdami ve firmách se v posledních letech prohlubuje. Výdělky ve státních a veřejných službách rostou rychleji. Zatímco v roce 2016 zaměstnanec ve veřejné sféře v průměru pobíral o necelá dvě procenta peněž víc než ve firmě, loni to bylo o 12 procent víc. V minulém roce průměrný plat dosáhl 42.555 korun, průměrná mzda byla o 4928 korun nižší. Vyplývá to z údajů informačního systému o průměrném výdělku (ISPV). Podle ISPV pracovalo letos v prvním čtvrtletí v soukromém sektoru téměř 3,58 milionu lidí. Stát a veřejné služby zaměstnávaly 699.400 lidí. Těm vláda slibuje od ledna přidání. Koaliční strany ale nemají shodu na tom, o kolik by si zaměstnanci veřejné sféry měli polepšit a kolik miliard navíc by mělo do platů putovat. Rozhodnout by se mělo v pondělí, kdy se kabinet chystá schvalovat návrh rozpočtu.