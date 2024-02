Systém sociálních dávek by se od příštího roku mohl změnit, některé se sloučí

Vybrané sociální dávky plánuje ministertsvo práce a sociálních věcí sloučit do jedné. Od příštího roku se to nejspíš bude týkat příspěvku a doplatku na bydlení, příspěvku na živobytí a přídavku na dítě. K získání podpory by stačila jedna žádost. Změny představil ministr Marian Jurečka (KDU-ČSL). Při posuzování nároku na pomoc od státu by úředníci také měli posuzovat majetek žadatelů. Jurečka tím chce předcházet zneužívání sociálních dávek. Podmínkou pro získání peněz by nově měla být práce nebo aspoň hledání zaměstnání.