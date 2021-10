SŽ bude při přípravě vysokorychlostních tratí dál spolupracovat s Francouzi

Správa železnic bude při přípravě vysokorychlostních tratí spolupracovat s francouzskými státními drahami SNCF Réseau dalších osm let. Obě organizace, které spolupracují na rychlodráhách už několik let, uzavřely novou smlouvu. Francouzi budou poskytovat konzultace a vzory technických řešení. Správa železnic o tom informovala v tiskové zprávě. Podle ní dosavadní spolupráce s Francouzi zkrátila přípravu vysokorychlostních tratí v Česku o několik let. Hlavním důvodem je využití více než 50letých zkušeností Francouzů s projektováním a provozem tamních rychlotratí. Zároveň se tím podle správy sníží riziko chyb a tím i omezení případných nákladů navíc.

Stavba prvních rychlotratí by měla začít v roce 2025, první úsek by měl být zprovozněn o tři roky později. Prvními realizovanými úseky systému VRT budou podle současných plánů nové tratě na jižní Moravě, v Polabí a oblasti tzv. Moravské brány.